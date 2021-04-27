ABD ve İran gemileri bir yıldan uzun aradan sonra Basra Körfezi'nde yeniden karşı karşıya geldi - Son Dakika

ABD ve İran savaş gemilerinin, Basra Körfezi'nde bir yıldan uzun aradan sonra tekrar karşı karşıya geldiği bildirildi.

ABD Donanmasının Basra Körfezi ve çevresinde konuşlu 5'nci Filosunun Sözcüsü Komodor Rebecca Rebarich, yaptığı açıklamada, Bahreyn açıklarında devriye görevi yapan "Monomoy" ve "Wrangell" sahil güvenlik gemilerinin, İran Devrim Muhafızlarına ait bir destek gemisi ve üç hücumbot tarafından tehlikeli şekilde engellendiğini belirtti.

Filonun yayımladığı görüntülerde Devrim Muhafızlarına ait "Harth 55" adlı geminin 2 Nisan'da bölgede seyreden ABD sahil güvenlik gemisi Monomoy'un önünü aniden kestiği, geminin olası bir çarpışmayı önlemek için motorunu kapatmak zorunda kaldığı görüldü.

Bu tür yakın geçişlerin denizde çarpışma riski doğurduğuna dikkati çeken Sözcü Rebarich, "ABD mürettebatı köprüden köprüye telsizle çok sayıda uyarı yaptı, gemi düdüğünü beş kez kısa aralıklarla öttürdü. Harth 55 köprüden köprüye telsiz uyarılarına yanıt verse de güvensiz manevralarını sürdürdü. Uyarılardan yaklaşık 3 saat sonra ABD gemilerinin savunma manevralarına başlamasının ardından İran araçları uzaklaşarak mesafeyi açtı." ifadesini kullandı.

Sözcü Rebarich, olayın Basra Körfezi'nde 15 Nisan 2020'den bu yana İranlılar ile yaşanan ilk "güvensiz ve profesyonellik dışı karşılaşma" olduğunun altını çizdi.

İran'ın 2018'de bu türden manevralara son verdiğini, 2019'un neredeyse tamamında bu türden hiçbir hadisenin yaşanmadığını ifade eden Rebarich, 2017'de 14, 2016'da 35 ve 2015'te 23 hadise yaşandığını anımsattı.

Rebarich, "ABD Deniz Kuvvetleri teyakkuzda olmayı ve profesyonel tarzda hareket etmeyi sürdürecektir ancak komutanlarımız nefsi müdafaa durumunda karşılık verme hakkına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.