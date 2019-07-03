Son Dakika Haberleri: ABD ve İran neden birbirine düşman?
BBC
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ABD ve İran neden birbirine düşman?

36 dakika önce

ABD ile İran'ın karşılıklı tehditleri ve askeri manevralarıyla Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor.

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ABD ile İran'ın karşılıklı tehditleri ve askeri manevralarıyla Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor.

Ancak iki ülke arasındaki düşmanlık yeni değil. 1950'li yıllardan bu yana Washington - Tahran hattındaki gerilim zaman zaman sıcak çatışmaya, vekalet savaşlarına ve darbelere yol açtı.

ABD ve İran'ın çalkantılı 70 yılı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:59 
Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İran, Dünya
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