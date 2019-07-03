ABD ve İran neden birbirine düşman?
36 dakika önce
ABD ile İran'ın karşılıklı tehditleri ve askeri manevralarıyla Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:59
ABD ile İran'ın karşılıklı tehditleri ve askeri manevralarıyla Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor.
Ancak iki ülke arasındaki düşmanlık yeni değil. 1950'li yıllardan bu yana Washington - Tahran hattındaki gerilim zaman zaman sıcak çatışmaya, vekalet savaşlarına ve darbelere yol açtı.
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