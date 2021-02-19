ABD ve İran, nükleer anlaşmanın sağlanması konusunda yeşil ışık yaktı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, E3 grubu olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile dün yaptığı görüşmede, ABD'nin İran ile görüşmelere hazır olduğunu kaydetmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yaptırımlarını kaldırması durumunda İran'ın nükleer programıyla ilgili eylemlerini "derhal tersine çevireceğini" belirtti.

ABD, İran'ın 2015 yılında küresel güçler arasında kabul edilen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) nükleer anlaşmasına ait birtakım maddelere tabi kalmaması nedeniyle İran'a yaptırım uygulama kararı almıştı. İki ülke arasında uzun süre devam eden siyasi gerginliğin ardından İran ve ABD, ortak bir anlaşmaya varılması hususunda görüşmelere ılımlı yaklaşım sergilemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, E3 grubu olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile dün yaptığı görüşmede, ABD'nin JCPOA anlaşmasına geri dönülmesi hakkında İran ile konuşmaya hazır olduğunu kaydetmişti. Görüşme sırasında 4 ülkeden gelen ortak açıklamada, "İran, JCPOA kapsamındaki taahhütlerine sıkı bir şekilde uymaya başlarsa, ABD de aynısını yapacak ve ABD, bu amaçla İran'la görüşmeler yapmaya hazırdır" ifadeleri yer almıştı.

İRAN'DAN GÖRÜŞMELERE YEŞİL IŞIK

ABD'li Bakan Blinken'ın ve E3 Grubu'nun dün yaptığı ortak açıklamanın ardından İran'dan, ABD ile nükleer anlaşma görüşmelerine yeşil ışık mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlarını kaldırması durumunda İran'ın nükleer programıyla ilgili eylemlerini "derhal tersine çevireceğini" bildirdi.

Tahran'ın, Washington'ın görüşmeleri canlandırma teklifine ilişkin tutumunu yineleyen Bakan Zarif, "Yaptırımlar kaldırıldığında, tüm iyileştirici önlemleri derhal geri alacağız. Basit" ifadelerini kullandı.

Bakan Zarif dün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İran'ın "iyileştirici tedbirlerinin" ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından anlaşmanın ihlal edilmesine tepki olduğuna dikkat çekmişti.

-İHA-