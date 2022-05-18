ABD ve İslam İşbirliği Teşkilatı stratejik diyalog toplantısı yapacak - Son Dakika
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ABD ve İslam İşbirliği Teşkilatı stratejik diyalog toplantısı yapacak

18.05.2022 19:04
ABD ve İslam İşbirliği Teşkilatı stratejik diyalog toplantısı yapacak

ABD ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 23-24 Mayıs'ta Washington'da Stratejik Diyalog Toplantısı düzenleyecek.

ABD ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 23-24 Mayıs'ta Washington'da Stratejik Diyalog Toplantısı düzenleyecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından, toplantıyla ilgili yapılan yazılan açıklamada, "İİT heyeti Genel Sekreter Hüseyin Brahim Taha, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir dizi görüşme yapacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, toplantının 23-24 Mayıs tarihlerinde Dışişleri Bakanlığında yapılacağı bilgisine yer verildi.

Stratejik Diyalog Toplantısında, tarafların siyasi meseleleri, iklim değişikliği, insan hakları, kadınların güçlendirilmesi, sağlık sorunları ve şiddet içeren aşırılığa karşı koyma dahil iş birliği alanlarının ele alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu diyalog, dünya çapında adil katılım sistemleri oluşturmaya çalışırken, çatışmaları ele almak, insani müdahaleleri koordine etmek, insan haklarını savunmak, terörizmi önlemek ve teröre karşı koymak için en etkili yöntem olan ABD'nin çok taraflı iş birliğini genişletme taahhüdünü yansıtmaktadır. Genel Sekreter Taha ve İİT heyeti ile yapılan görüşmeler, ortaklıklarımızı güçlendirme ve ortak küresel zorluklar üzerinde daha fazla ikili iş birliğini mümkün kılma fırsatı sunuyor."

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Kaynak: AA

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