ABD ve İsrail, Beyaz Saray'da Stratejik Danışma Grubu toplantısına katıldı - Son Dakika
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ABD ve İsrail, Beyaz Saray'da Stratejik Danışma Grubu toplantısına katıldı

01.06.2022 22:58
ABD ve İsrail, Beyaz Saray'da Stratejik Danışma Grubu toplantısına katıldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata başkanlığındaki Stratejik Danışma Grubu toplantısında, iki ülke arasında savunma, istihbarat ve dış politika alanlarında iş birliği vurgusu yapıldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata başkanlığındaki Stratejik Danışma Grubu toplantısında, iki ülke arasında savunma, istihbarat ve dış politika alanlarında iş birliği vurgusu yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan ve Hulata'nın başkanlığında bugün, Beyaz Saray'da ABD-İsrail Stratejik Danışma Grubu toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu ülkelerin dış politika, savunma ve istihbarat yetkililerinin de toplantıda yer aldığına işaret edilen açıklamada, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi ve bölgedeki "saldırgan tavırlarına" karşı konulması konusunda iş birliği taahhüdü verdiği aktarıldı.

Görüşmede, ekonomik ve siyasi adımların yanı sıra ABD ve İsrail orduları arasındaki iş birliğinin de ele alındığı, ABD ve İsrail'in, ulusal güvenliklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı birlik olma taahhüdü verdiği de bildirildi.

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Kaynak: AA

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