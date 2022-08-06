ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü

06.08.2022 02:08
ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları değerlendirdiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları değerlendirdiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gantz ile Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, Gantz'ın, Austin'ı, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından haberdar ettiği aktarıldı.

Yediot Ahronot Gazetesi ise Gantz'ın, görüşmede, "İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını koruduğu ve İsraillileri hedef alan Filistinli gruplara karşı kararlı bir şekilde hareket edeceklerini ifade ettiği" bilgisine yer verdi.

İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ABD'den İsrailli vekil Ben-Gvir'in Kah hareketi kurucusuna övgü yorumu: 'Tiksindirici' ABD'den İsrailli vekil Ben-Gvir'in Kah hareketi kurucusuna övgü yorumu: 'Tiksindirici' ABD: (İsrail'in Batı Şeria'da) Her türlü ilhak girişimiyle mücadele edeceğiz ABD: (İsrail'in Batı Şeria'da) Her türlü ilhak girişimiyle mücadele edeceğiz Polonya Savunma Bakanı, tasarrufların savunma harcamalarını etkilemeyeceğini söyledi Polonya Savunma Bakanı, tasarrufların savunma harcamalarını etkilemeyeceğini söyledi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Lloyd Austin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:03 İBB Başkanı İmamoğlu, Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan biri çalarken eşini konserde dansa kaldırdı
23:39 Meksika'yı sarsan kartel saldırısı! Çeteler arasında çıkan hesaplaşmada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
23:35 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, aşırı sağcı bakanla görüşürken mikrofonunu açık unuttu: Bunları açıklanmaması kaydıyla söylüyorum
22:29 Balıkesir'de bir şahıs, boşandığı eski eşini tüfekle başından vurdu! Durumu kritik
22:01 YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu, duruşma saatinde Davutoğlu'nu makamında ağırlayacak
21:52 Ankara'da 5 kişinin aynı evde ölü bulunduğu olayda korkunç detaylar: 1 hafta önce öldürülen şahısların cesetleri bazanın içinde bulundu
21:05 Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den net yanıt
20:47 Fransa'da yüksek enflasyon sonrası halk sokaklara döküldü! Toplu taşıma durma noktasında geldi, yollar ulaşıma kapatıldı
20:47 Fener'in yıldızı Crespo, "Türkiye Milli Takımı'nda forma giyer misin?" sorusunu yanıtladı
16:31 Thodex'in kurucusu Özer'in iade talebinin görüldüğü dava 14 Kasım'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 02:48:48. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement