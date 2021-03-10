ABD ve İsrail yarın danışma grubu toplantısı yapacak - Son Dakika

ABD ve İsrail yarın danışma grubu toplantısı yapacak
10.03.2021 22:07
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ilk danışma grubu toplantısının yarın gerçekleştirileceği duyuruldu.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ilk danışma grubu toplantısının yarın gerçekleştirileceği duyuruldu.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in ilk sanal stratejik danışma grubu toplantısını yarın gerçekleştireceği duyuruldu. Açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın başkanlık edeceği toplantının bölgesel konulara odaklanacağı belirtildi. - WASHINGTON
Son Dakika Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı