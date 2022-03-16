ABD ve İsveç'ten Yemenli çocuklar için 17,3 milyon dolarlık bağış - Son Dakika
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ABD ve İsveç'ten Yemenli çocuklar için 17,3 milyon dolarlık bağış

16.03.2022 18:50
ABD ve İsveç'ten Yemenli çocuklar için 17,3 milyon dolarlık bağış

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD ve İsveç'in Yemen'deki insani yardım operasyonlarını desteklemek için 17,3 milyon dolar değerinde bağış yaptığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD ve İsveç'in Yemen'deki insani yardım operasyonlarını desteklemek için 17,3 milyon dolar değerinde bağış yaptığını duyurdu.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki insani yardım operasyonları için gerçekleştirilen bağışlara ilişkin bilgi verildi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı İnsani İşler Ofisinin (USAID), UNICEF'in Yemen'deki insani müdahale çabalarını 15,1 milyon dolarlık bağışla desteklediği kaydedildi.

Bu bağışın 10 milyon dolar tutarındaki ilk dilimiyle su, sanitasyon, çevre temizliği ve beslenme müdahalelerinin destekleneceği ve bundan yaklaşık 350 bin Yemenli çocuk ve yerinden edilmiş kişinin faydalanacağı, 5,1 milyon dolar tutarındaki ikinci dilimiyle de şiddetli akut beslenme bozukluğu olan 100 bin çocuğa yemeye hazır terapötik gıda sağlanacağı ifade edildi.

UNICEF Yemen Temsilcisi Philippe Duamelle'nin de Yemenli çocukların ihtiyaçlarının çok fazla ve acil olduğunu vurguladığı aktarıldı.

UNICEF'ten yapılan ikinci açıklamada ise İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansının (SIDA), UNICEF'in Yemen'deki çocuklara yönelik insani eylem planını desteklemek için 20 milyon İsveç kronu (2,1 milyon dolar) bağışta bulunduğu kaydedildi.

Bu bağışın, binlerce savunmasız çocuk ve kadının hayat kurtaran acil hizmetlerden faydalanmasını sağlayacağı belirtildi.

Yemen'de 7 yıldır süren iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Ülkenin birçok bölgesinde halihazırda çatışmalar aralıksız sürüyor.

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Kaynak: AA

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