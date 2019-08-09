Son Dakika Haberleri: ABD ve Kanada Kuzey Kutbu savunmasını yeniden şekillendirecek
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ABD ve Kanada Kuzey Kutbu savunmasını yeniden şekillendirecek

1 saat önce

ABD ve Kanada, Rusya ve Kuzey Kore'nin tehdit ve ihlalleri nedeniyle Kuzey Kutbu'nun hava ve deniz güvenliğini sağlayan Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığını (NORAD) yeniden şekillendirecek.

ABD ve Kanada Kuzey Kutbu savunmasını yeniden şekillendirecek, System.String[]
ABD ve Kanada, Rusya ve Kuzey Kore'nin tehdit ve ihlalleri nedeniyle Kuzey Kutbu'nun hava ve deniz güvenliğini sağlayan Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığını (NORAD) yeniden şekillendirecek.
Kanada'nın resmi yayın kuruluşu CBC'nin, ABD ve Kanada askeri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kutbu'nun hava ve deniz güvenliğini sağlamak üzere 1957'de kurulan Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), güncellenen tehdit unsurları nedeniyle yeniden dizayn edecek.
İki ülke savunma bakanlıklarının onaylamasının ardından NORAD'a bağlı hava limanları, radar istasyonları, uydu ağı ve sahip olunan silah sistemleri revize edilecek.
Kuzey Kore'nin balistik füze tehdidi ve Rus savaş uçaklarının ihlallerinin esas alındığı tehdit güncellemeleri nedeniyle NORAD Merkez Karargahı'na son teknoloji seyir füzesi sistemleri de kuruldu.
Merkez Karargahı, ABD'nin Colorado eyaletinin Colorado Springs kentindeki Peterson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan NORAD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın Kuzey Kutbu'ndaki kıta sahanlığı ve hava egemenliği için koruma sağlayan kombine bir organizasyon olarak biliniyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:02 Kaynak: AA
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