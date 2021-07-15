Üye Girişi
ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde - Son Dakika
BBC

ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde

15 Temmuz 2021 Perşembe 06:25
ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde, System.String[]

Rekor sıcaklıkların etkisindeki ABD ve Kanada'nın batı kesimleri, her yıl görülen yangın sezonuna bu yıl tehlikeli koşullar altında girdi.

Rekor sıcaklıkların etkisindeki ABD ve Kanada'nın batı kesimleri, her yıl görülen yangın sezonuna bu yıl tehlikeli koşullar altında girdi.

Bu yılki orman yangınlarının geçen yıllara göre daha yıkıcı ve şiddetli olma ihtimali bir hayli yüksek. Uzmanlar da bu yıl yaşanacak yangınların tehlikesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kırsal alanlardaki kontrol edilemeyen yangınlarla ilgili çalışmalar yapan Alberta Üniversitesi'nden Dr. Mike Flannigan, yangınların üç temel zemini olduğunu söylüyor:

Flannigan, "Günden güne koşullar değişebiliyor ancak Kanada ve ABD'nin batısında görülen olağanüstü kuraklık, yangın potansiyelinin doruğa çıkmasına neden oluyor" diyor.

ABD Kuraklık İzleme verilerine göre, ülkenin yarısı farklı düzeylerde olmak üzere kuraklığın etkisi altında. Batı eyaletlerindeyse kuraklık "olağanüstü" düzeye yükseliyor.

Bu yıl Haziran ayında Kanada'nın batısında sıcaklıklar tüm zamanların rekorunu kırdı. British Columbia bölgesindeki Lytton yerleşiminde 49,6 santigrat derecelik sıcaklıklar kaydedildi.

Bu durum bir dizi orman yangınını tetikledi ve yılın bu zamanlarına göre şimdiye kadar görülmeyen genişlikte alan kül oldu.

ABD'nin batısında da benzer bir tablo hakim.

Bu yıl yüksek sıcaklıklar nedeniyle dağ tepelerinde kar örtüsünün bulunmaması da endişe yaratıyor. Kar örtüsü, genellikle yangınlara karşı bariyer görevi görüyor ve kuraklık şartlarını hafifletiyor.

Uzmanlar bu durumun yangınlara davetiye çıkardığı uyarısını yapıyor.

Yangın sezonu normalde ABD'nin güneybatısında Arizona gibi eyaletlerde başlar. Yaz sonlarında ise California ve ardından Oregon ve Washington gibi kuzey bölgelere doğru devam eder.

Bu yıl ise ABD'deki yangın sezonunun çok daha erken başladığının işaretleri var.

Şimdiye kadar yangınlar nasıl seyretti?

Arizona'da bu yıl yanan toplam arazi alanı, 2018 ve 2019'u geride bıraktı. Geçen yıl, 2011 hariç son 10 yılın en büyük yangını kaydedilmişti.

California'da ise 2020'nin aynı dönemine göre bu yıl 17 bin hektar daha fazla alan yandı. Geçen yıl 1 milyon 600 bin hektardan daha fazla alan yanmıştı. Bu alan, eyalet tarihinde bir rekor.

ABD'nin batı kıyısında geçtiğimiz yıl görülen devasa yangınlara henüz rastlanmadı ancak olağanüstü kuraklık şartlarında büyük yangınların tekrarlanmasından korkuluyor.

ABD genelinde, yangınlarla kül olan toplam arazilerin sayısında ciddi artış gözlemlenebiliyor.

Kanada'da ise yanan alanlarda yıldan yıla ciddi artış görülmekle birlikte, 10 yıllık ortalamayı ele alan araştırmalar geçtiğimiz 10 yılın kaygı verici bir yükselişe sahne olduğunu ortaya koyuyor.

Dr. Flannigan, 1960-70'lerde 1 milyon hektar düzeyinde olan yangın alanının bugün 2,6 milyon hektara ulaştığını kaydediyor.

Kanada'da yılın bu zamanına kadar yanan alanlar, 10 yıllık ortalamanın üzerinde. British Columbia bölgesinde ise şimdiden 90 bin hektar alan kül oldu.

Flannigan, "British Columbia'da yangın sezonu Temmuz ortasında başlardı, Ağustos'u ve Eylül başını kapsardı. Bu yıl ise bu genişlikte ve yoğunlukta yangınlar oldukça erken başladı" diyor.

İklim değişikliği, yangınların artışına neden oldu mu?

ABD ve Kanada'da yıldırım düşmeleri, insan faaliyetleriyle kıyaslandığında yangınlara daha çok neden oluyor.

Ancak bilim insanları, iklim değişikliğinin, daha yoğun ve daha uzun süren yangın sezonlarının ortaya çıkmasında etkili olduğu görüşünde. Sıcaklığın yüksekliği ve daha kuru iklim şartları, bunun öncelikli nedenlerinden.

Dr. Flannigan, "Daha sıcak hava, daha çok yıldırım ve daha uzun yangın sezonları demek. Ortalama olarak daha çok yangın göreceğiz ve yangınlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek" diyor.

Tek tek her doğa olayını küresel ısınma ile ilişkilendirmek pek doğru olmasa da, iklim araştırmacıları Kanada ve ABD'deki yüksek sıcaklıkların "iklim değişikliği olmadan görülemeyeceği" konusunda hemfikir.

Jack Goodman ve Jake Horton bildirdi.

ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde
ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde
ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde
ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde
ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde

Tam Gemi Şok Denemeleri, Haziran, Kanada, Yangın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu 00:23 Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu TOGG tarih verdi: 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız 00:14 TOGG tarih verdi: 2022 yılının sonunda seri üretime hazırız Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı 23:04 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok 19:03 Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor 14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis 14:22 Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Sel ve heyelanın vurduğu Rize'den ilk görüntüler! Yıkım çok büyük Sel ve heyelanın vurduğu Rize'den ilk görüntüler! Yıkım çok büyük         
01:15
Burak Elmas, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralına canlı yayında sert tepki gösterdi Burak Elmas, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralına canlı yayında sert tepki gösterdi         
00:15
Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı         
00:07
Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp Son Dakika! Rize'de sel ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp         
22:26
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 07:00:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD ve Kanada, şimdiye kadarki en kötü 'yangın sezonunun' eşiğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement