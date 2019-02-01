Son Dakika Haberleri: ABD ve Kanada'ya Dondurucu Soğukları Getiren Kutup Girdabı'nın En Çarpıcı Fotoğrafları
BBC

ABD ve Kanada'ya Dondurucu Soğukları Getiren Kutup Girdabı'nın En Çarpıcı Fotoğrafları

1 saat önce

Kuzey Amerika'da sıcaklıkların neredeyse eksi 50 dereceye kadar düşmesine yol açan "Kutup Girdabı" bölgeye keskin soğukların gelmesine neden oldu.

ABD ve Kanada'ya Dondurucu Soğukları Getiren Kutup Girdabı'nın En Çarpıcı Fotoğrafları, System.String[]
Kuzey Amerika'da sıcaklıkların neredeyse eksi 40 dereceye kadar düşmesine yol açan "Kutup Girdabı" bölgeye keskin soğukların gelmesine neden oldu.

Soğuklar yüzünden ABD'de en az 21 kişi hayatını kaybetti.


Soğuk havaların haftasonu da devam etmesi bekleniyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:03 

Dünya
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