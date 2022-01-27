ABD ve Kuveyt heyetleri iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu yıl beşincisi düzenlenen ABD- Kuveyt Stratejik Diyalog toplantısı kapsamında Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed Es-Sabah'ı Washington'da ağırladı.

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yapan Blinken, iki ülke heyetlerinin bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkileri ele alacak bir haftalık yoğun bir çalışma yapacaklarını belirtti.

Kuveyt'in ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği binlerce mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Blinken, bu ülkenin aynı zamanda başta Yemen olmak üzere körfezdeki birçok krizde istikrara taraftar olduğu arabuluculuk yapmaya çalıştığını kaydetti.

Blinken, " İran'ı görüştük. İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı birlikte durduğumuz KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) İran Çalışma Grubu gibi platformlarda Kuveyt'in yakın koordinasyonu için çok minnettarız." dedi.

İsrail- Filistin çatışmasını da görüştüklerini anlatan Blinken, "Kuveyt'in Filistin Yönetimine mali yardım da dahil olmak üzere Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığından dolayı Dışişleri Bakanı'na teşekkür ettim." diye konuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Es-Sabah de açıklamasında, "Kuveyt ve ABD sağlam ortaklar, harika dostlardır. Tarihsel olarak güçlü ortaklığı ve ABD'nin bölgede barış ve güvenliği koruma çabalarını büyük ölçüde takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'in kurtuluşundan bu yana geçen otuz yıl boyunca, pek çok zorluk ve dönüm noktasında ABD'nin yanlarında durduğunu belirten Es-Sabah, ABD'nin ağustos ayında Afganistan'dan çekilmesiyle Kuveyt'e getirilen Afgan mültecilere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Es-Sabah, "ABD'nin Kuveyt'in güvenliğine ve bölgenin istikrarına olan sürekli bağlılığına değer veriyoruz ve gerçekten tarihin çok kritik bir noktasında kan ve hazineyle oluşturulmuş sağlam bir ittifak olan gerçek bir dostluk sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.