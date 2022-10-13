ABD ve Meksika heyetleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini konuştu

ABD ve Meksika heyetleri, ABD-Meksika Üst Düzey Güvenlik Diyalog Toplantısı kapsamından bir araya gelerek, iki ülke sınırlarındaki silah ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik iş birliğini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, iki ülke arasında sınır ötesi suçlarla mücadelede iş birliği öngören "ABD-Meksika İki Yüzüncü Yıl Güvenlik, Halk Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesini" görüşmek üzere ABD-Meksika Üst Düzey Güvenlik Diyalog Toplantısı'na başkanlık etti.

İki ülkenin Adalet ve İç Güvenlik bakanlarının yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin katıldığı toplantıda, Blinken, şunları söyledi:

"Başta fentanil olmak üzere daha geniş anlamda sentetik opioid uyuşturucu üretimini ve ticaretini engellemeye yönelik çabalarımızı artırmamız gerekiyor. Geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu fentanil gibi sentetik opioid olmak üzere aşırı uyuşturucu dozlarından yaklaşık 108 bin kişi öldü. Sentetik opioidlerin son aylarda konuştuğumuz üzere Meksika'da da neden olduğu can kayıpları arttı."

Blinken, iki ülkenin silah kaçakçılığını da engelleme için iş birliğini artırması gerektiğinin altını çizerek "Geçen yıl Meksika'da 33 binden fazla insan kasıtlı cinayetlerde öldürüldü; bunların üçte ikisinden fazlası ateşli silahlardan geldi. Burada madde kullanımını bir halk sağlığı sorunu olarak ele almaktan, uluslararası suç örgütlerinin finansal ağlarını ortadan kaldırmaya, ekonomik fırsat eksikliği de dahil olmak üzere insanları organize suça iten temel nedenlere odaklanmak için buradayız." diye konuştu.

"İş birliği sayesinde 32 bin yasa dışı silah ele geçirdik"

Toplantıda konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard da yüksek düzeyli diyaloğun kendileri için oldukça öncelikli bir konu olduğunu ve ABD ile iş birliğine son derece önem verdiklerini söyledi.

Meksikalı bakan, son bir yılda ABD ile silah kaçakçılığı konusunda yaptıkları iş birliği sayesinde 32 bin yasa dışı silah ele geçirdiklerini ve ülkesindeki cinayet oranının yüzde 9,2 düştüğünü aktardı.

Ebrard, "Birlikte çalışmasaydık bu 32 bin silah Meksika'daydı, cinayet oranında yüzde 9,2'lik bir azalma olmazdı." dedi.