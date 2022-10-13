ABD ve Meksika heyetleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ve Meksika heyetleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini konuştu

13.10.2022 22:04
ABD ve Meksika heyetleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini konuştu

ABD ve Meksika heyetleri, ABD-Meksika Üst Düzey Güvenlik Diyalog Toplantısı kapsamından bir araya gelerek, iki ülke sınırlarındaki silah ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik iş birliğini ele aldı.

ABD ve Meksika heyetleri, ABD-Meksika Üst Düzey Güvenlik Diyalog Toplantısı kapsamından bir araya gelerek, iki ülke sınırlarındaki silah ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik iş birliğini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, iki ülke arasında sınır ötesi suçlarla mücadelede iş birliği öngören "ABD-Meksika İki Yüzüncü Yıl Güvenlik, Halk Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesini" görüşmek üzere ABD-Meksika Üst Düzey Güvenlik Diyalog Toplantısı'na başkanlık etti.

İki ülkenin Adalet ve İç Güvenlik bakanlarının yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin katıldığı toplantıda, Blinken, şunları söyledi:

"Başta fentanil olmak üzere daha geniş anlamda sentetik opioid uyuşturucu üretimini ve ticaretini engellemeye yönelik çabalarımızı artırmamız gerekiyor. Geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu fentanil gibi sentetik opioid olmak üzere aşırı uyuşturucu dozlarından yaklaşık 108 bin kişi öldü. Sentetik opioidlerin son aylarda konuştuğumuz üzere Meksika'da da neden olduğu can kayıpları arttı."

Blinken, iki ülkenin silah kaçakçılığını da engelleme için iş birliğini artırması gerektiğinin altını çizerek "Geçen yıl Meksika'da 33 binden fazla insan kasıtlı cinayetlerde öldürüldü; bunların üçte ikisinden fazlası ateşli silahlardan geldi. Burada madde kullanımını bir halk sağlığı sorunu olarak ele almaktan, uluslararası suç örgütlerinin finansal ağlarını ortadan kaldırmaya, ekonomik fırsat eksikliği de dahil olmak üzere insanları organize suça iten temel nedenlere odaklanmak için buradayız." diye konuştu.

"İş birliği sayesinde 32 bin yasa dışı silah ele geçirdik"

Toplantıda konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard da yüksek düzeyli diyaloğun kendileri için oldukça öncelikli bir konu olduğunu ve ABD ile iş birliğine son derece önem verdiklerini söyledi.

Meksikalı bakan, son bir yılda ABD ile silah kaçakçılığı konusunda yaptıkları iş birliği sayesinde 32 bin yasa dışı silah ele geçirdiklerini ve ülkesindeki cinayet oranının yüzde 9,2 düştüğünü aktardı.

Ebrard, "Birlikte çalışmasaydık bu 32 bin silah Meksika'daydı, cinayet oranında yüzde 9,2'lik bir azalma olmazdı." dedi.

YORUMLAR
500
Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı Meksika'nın en büyük ikinci şehrindeki ilk otizm merkezine 'Türkiye'nin adı verildi Meksika'nın en büyük ikinci şehrindeki ilk otizm merkezine 'Türkiye'nin adı verildi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcı forumuna katıldı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yatırımcı forumuna katıldı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Meksika heyetleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 03:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve Meksika heyetleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement