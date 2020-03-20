ABD ve Meksika sınırlarını Kovid-19 nedeniyle kapatıyor - Son Dakika
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ABD ve Meksika sınırlarını Kovid-19 nedeniyle kapatıyor

6 saat önce

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.

ABD ve Meksika sınırlarını Kovid-19 nedeniyle kapatıyor, System.String[]

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.

Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "ABD ve Meksika'nın ortak sınırlarını, zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldığını duyurmak istiyorum." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:30 Kaynak: AA

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