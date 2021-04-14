ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı - Son Dakika

ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı

14.04.2021 13:34
ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Afganistan'daki askerlerin eve dönme vakti geldi. NATO ile birlikte girdik, birlikte çıkıyoruz" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Afganistan'daki askerleri geri çekme planına ilişkin açıklama yapacağını belirten Blinken'ın bu açıklaması "Türkiye'de yapılacak barış görüşmelerine katılmayı reddeden Taliban'ın istediği oldu" şeklinde yorumlandı. Taliban, görüşmelerin devamı için Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme şartını yinelemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin konuyu Brüksel'de NATO müttefikleriyle görüştü. Blinken ilk açıklamasında, "Afganistan'daki güçleri eve geri getirme vakti geldi. Müttefiklerimizle, NATO Genel Sekreteri'yle baştan beri tesis ettiğimiz ilke üzerinden yakın çalışmak için buradayım; yani birlikte girdik, birlikte uyum sağladık, birlikte çıkıyoruz" dedi.

BIDEN BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Blinken ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün, Afganistan'daki askerleri geri çekme planı hakkında bir açıklama yapacağını söyledi.

İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan üst düzey bir NATO diplomatı ise, Biden'ın 11 Eylül'de ABD güçlerini tümüyle çekme planına hiçbir müttefik ülkenin karşı çıkmasının beklenmediğini söyledi. NATO dışişleri ve savunma bakanları bugün video konferans yoluyla Afganistan'dan çekilme planlarını masaya yatıracak.

TALİBAN: ABD ÇEKİLİRSE GÖRÜŞMELERE KATILIRIZ

ABD eski başkanı Donald Trump döneminde masaya oturan, bazı konularda anlaşan Afgan hükümeti ve Taliban, barış görüşmelerini yürütmeye devam ediyor.

Rusya'daki son görüşmede Taliban, görüşmelerin devamı için Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme şartını yinelemişti.

Bir sonraki toplantı, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacaklarını belirtmişti.

11 EYLÜL'DE ÇEKİLECEK İDDİASI

Beyaz Saray yetkilileri, ABD medyasına yaptıkları açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Afganistan'daki Amerikan güçlerinin 11 Eylül'de bu ülkeden ayrılacağını söyleyeceğini bildirdi.

ABD, geçen yıl Trump yönetiminin Taliban ile görüşmelerde verdiği son süre olan Mayıs'a kadar çekilmeyi kaçırmış olacak. Yeni çekilme tarihi Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen saldırıların 20. yılına denk gelecek.

Biden da daha önce 1 Mayıs'a dek çekilmenin zor olacağını söylemişti.

ABD ve NATO yetkilileri, Taliban'ın şu ana dek şiddet olaylarını azaltma taahhütlerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Gazetecilere bilgi veren üst düzey bir yönetim yetkilisi, Taliban'a çekilme sırasında ABD güçlerine saldırırlarsa "güçlü bir yanıtla karşılaşacakları" uyarısı yapıldığını söyledi.

Yetkili, Biden'ın acele bir çekilmenin ABD güçlerini riske atacağını düşündüğünü vurguladı.

Biden'ın çekilme duyurusunu bugün bizzat yapması bekleniyor.

ABD'nin çekilme duyurusu, Taliban ve Afgan yönetiminin ABD'nin öncülüğünde Türkiye'de bu ay yapılacak konferansa katılmayı kabul ettiğinin açıklanmasından sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çarşamba günü kararla ilgili olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO müttefiklerine bilgi vermesi bekleniyor.

2 BİN KAYIP, TRİLYONLARCA DOLARLIK HARCAMA

ABD, 2001'den bu yana süren tarihinin en uzun süreli savaşında 2 bin askerini kaybetti ve trilyonlarca dolar harcadı.

Geçen yıl Şubat ayında imzalanan anlaşma, Taliban'ın sözlerini tutması halinde tüm askerlerin 14 ay içindde çekilmesini öngörüyordu. Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

Taliban ise, Afgan hükümetiyle görüşmelere başlamak için, esir takası yapılmasını ve binlerce mensubunun serbest bırakılmasını istiyordu.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan yüz yüze görüşmelerde henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Taliban, anlaşma uyarınca uluslararası güçlere saldırılarını durdursa da, Afgan hükümetiyle savaşmaya devam etti.

Taliban geçen ay, 1 Mayıs'a dek çekilmezlerse yeniden yabancı güçlere saldıracakları tehdidinde bulunmuştu.

Nihai bir anlaşmaya varılmadan yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi halinde, Taliban'ın tüm ülkede iktidar olabileceğinden korkuluyor.

NATO misyonu kapsamında, ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 2500 askeri bulunuyor.

ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Taliban, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Dünya ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı - Son Dakika Dünya


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