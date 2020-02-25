ABD ve Pasifik ülkelerinden ortak askeri tatbikat - Son Dakika
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ABD ve Pasifik ülkelerinden ortak askeri tatbikat

13 dakika önce

Asya-Pasifik bölgesindeki en geniş katılımlı çok uluslu askeri tatbikat "Altın Kobra" Tayland'da başladı.

ABD ve Pasifik ülkelerinden ortak askeri tatbikat, System.String[]

Asya-Pasifik bölgesindeki en geniş katılımlı çok uluslu askeri tatbikat "Altın Kobra" Tayland'da başladı.

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, tatbikata aralarında ABD, Tayland, Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Japonya'nın bulunduğu 29 ülkeden 9 bin 600 personel katıldı.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatbikatın bu yıl iptal edilmesi gündeme gelmişti.

Tayland Genelkurmay Başkanı Orgeneral Pornpipat Benyasri, salgın nedeniyle önlem olarak tüm personelin tatbikat süresince günde iki kez zorunlu sağlık kontrolünden geçirileceğini ve ülkelerine dönmeden önce de test edileceğini belirtti.

Tatbikat, 3 Mart'a kadar sürecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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