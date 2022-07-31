Sesinin en çok yükseldiği an: Tanesine 23 milyon lira ödendi, hiç mi Allah korkunuz yok

YSK'ya "Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?" diye soruldu, verdikleri yanıt gündem oldu

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD ve Rumen askerleri ortak tatbikat düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.