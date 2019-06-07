Son Dakika Haberleri: ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü
Son Dakika Dünya Haber

ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

1 saat önce

– ABD Deniz Kuvvetleri resmi hesabından paylaşılan görüntülerde, Rus savaş gemisinin, ABD savaş gemisine çok yakın manevra yaptığı görüldü.

ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü, System.String[]
ABD Deniz Kuvvetleri resmi hesabından paylaşılan görüntülerde, Rus savaş gemisinin, ABD savaş gemisine çok yakın manevra yaptığı görüldü. ABD Deniz Kuvvetleri yaşanan olayı, "Emniyetsiz ve profesyonellik dışı" olarak değerlendirdi.

Olay, Filipinler'in doğusundaki Filipinler Denizi'nde gerçekleşti. ABD Deniz Kuvvetleri resmi web sitesinden paylaşılan görüntülerde, Rus savaş gemisi UDALOY I DD 572'nin, ABD savaş gemisi USS Chancellorsville CG-62'ye yaklaşık 15-20 metrelik bir mesafeden manevra yaptığı görüldü.

ABD Deniz Kuvvetleri, resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Rus savaş gemisi DD572, ABD USS Chancellorsville savaş gemisine arkadan yaklaşarak, ABD gemisinin sağına doğru çok yakın mesafeden manevra yapmıştır. Bu tehlikeli hareket, USS Chansellorville gemisinin olası çarpışmayı önlemek adına tüm motorlarını kapatmasına neden olmuştur. Rusya'nın bu olaydaki tehlikeli ve profesyonellik dışı yaklaşımı, Denizindeki Çarpışmaları Önleme Uluslararası Yönetmelikleri'ne (COLREG) aykırıdır" ifadelerini kullandı.


- Filipinler
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Çin Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma! ABD ve Rus savaş gemileri karşı karşıya geldi Got Talent yarışmacısı Alla Klyshta'nın cesedi nehirde bulundu UBER sürücüsünden 25 yaşındaki kıza cinsel saldırı Kadınlara tecavüzü savunan Avustralyalı doktora ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 23:14:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]