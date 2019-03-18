Son Dakika Haberleri: ABD ve Rusya arasında Venezuela toplantısı

ABD ve Rusya arasında Venezuela toplantısı

1 saat önce

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Abrams ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Venezuela krizini görüşmek üzere Roma'da bir araya geldi.

ABD ve Rusya arasında Venezuela toplantısı, System.String[]
ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Abrams ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Venezuela krizini görüşmek üzere Roma'da bir araya geldi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:20 

Roma, Venezuela, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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