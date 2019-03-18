ABD ve Rusya arasında Venezuela toplantısı
1 saat önce
ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Abrams ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Venezuela krizini görüşmek üzere Roma'da bir araya geldi.
ABD
'nin Venezuela
Özel Temsilcisi Abrams ile Rusya
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Venezuela krizini görüşmek üzere Roma
'da bir araya geldi
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:20
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