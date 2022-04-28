ABD ve Rusya arasındaki takas MİT koordinesinde gerçekleşti - Son Dakika
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ABD ve Rusya arasındaki takas MİT koordinesinde gerçekleşti

28.04.2022 14:57
ABD ve Rusya arasındaki takas MİT koordinesinde gerçekleşti

RUSYA'da tutuklu ABD'li eski asker Travor Reed (30) ile ABD'de tutuklu Rus pilot Konstantin Yaroşhenko'nun (53) Ankara Esenboğa Havalimanı'nda iki ülke arasındaki takası, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesi ve gözetiminde gerçekleşti.

RUSYA'da tutuklu ABD'li eski asker Travor Reed (30) ile ABD'de tutuklu Rus pilot Konstantin Yaroşhenko'nun (53) Ankara Esenboğa Havalimanı'nda iki ülke arasındaki takası, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesi ve gözetiminde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre; 2019 yılında Moskova'da tutuklanan ABD'li eski deniz piyadesi Trevor Reed ile ABD'de 2020 yılında tutuklanan Rusya Federasyonu vatandaşı pilot Konstantin Yaroşhenko için iki ülke arasında uzun süren görüşmeler yapıldı. Süreç içerisinde serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan Trevor Reed ve Konstantin Yaroşhenko'nun, Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik ABD ve Rusya tarafından Türkiye'ye talepte bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile ABD vatandaşı Reed ve Rusya Federasyonu vatandaşı Yaroşhenko'nun, Türkiye'nin ara buluculuğunda ülkelerine karşılıklı olarak iade edilmeleri için MİT tarafından gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda Reed ile Yaroşhenko, dün (27 Nisan) saat 14.00 sıralarında MİT'in gözetiminde ABD ve Rusya Federasyonu heyetleri arasında Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda takas edildi.

MİT, İTALYAN HEMŞİREYİ DE KURTARMIŞTITürkiye'nin, geliştirdiği çok taraflı ve yapıcı ilişki anlayışıyla uluslararası alanda iş birliği içinde olduğunun tüm aktörler nezdinde güven duyulan bir ülke konumunda olduğu, söz konusu takasın da Türkiye'nin uluslararası camiada üstlendiği barış ve ara buluculuk misyonunun yanı sıra Türkiye'ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğu belirtildi. MİT, bu anlayış dahilinde sadece ABD ve Rusya arasında değil bölgesel ve global düzeyde her türlü barış ve ara buluculuk girişimini üstlenmede son dönemde önemli bir misyon üstlendi. Bu kapsamda 2018'de Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Constanzo Romano da yine MİT tarafından 2020'de kurtarılarak İtalyan makamlarına teslim edilmişti.Türkiye bir taraftan tüm dünyanın endişe ile takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin en kısa zamanda durdurulması ve barışın tesisi amacıyla çabalarını sürdürürken diğer taraftan ABD ve Rusya gibi iki küresel güç arasında takas faaliyetinde olduğu gibi ara buluculuk misyonunu da üstlendi. Son dönem çalışmalarında özgün istihbari metot kullanımına ağırlık kazandıran MİT, ülkenin ara buluculuk faaliyetlerinde de önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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