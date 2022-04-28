ABD ve Rusya arasındaki takas MİT koordinesinde gerçekleşti - Son Dakika

RUSYA'da tutuklu ABD'li eski asker Travor Reed (30) ile ABD'de tutuklu Rus pilot Konstantin Yaroşhenko'nun (53) Ankara Esenboğa Havalimanı'nda iki ülke arasındaki takası, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesi ve gözetiminde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre; 2019 yılında Moskova'da tutuklanan ABD'li eski deniz piyadesi Trevor Reed ile ABD'de 2020 yılında tutuklanan Rusya Federasyonu vatandaşı pilot Konstantin Yaroşhenko için iki ülke arasında uzun süren görüşmeler yapıldı. Süreç içerisinde serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan Trevor Reed ve Konstantin Yaroşhenko'nun, Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik ABD ve Rusya tarafından Türkiye'ye talepte bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile ABD vatandaşı Reed ve Rusya Federasyonu vatandaşı Yaroşhenko'nun, Türkiye'nin ara buluculuğunda ülkelerine karşılıklı olarak iade edilmeleri için MİT tarafından gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda Reed ile Yaroşhenko, dün (27 Nisan) saat 14.00 sıralarında MİT'in gözetiminde ABD ve Rusya Federasyonu heyetleri arasında Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda takas edildi.