ABD ve Rusya askerleri Suriye'de dördüncü kez karşı karşıya geldi

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD ve Rus askerleri dördüncü kez karşı karşıya geldi. Daha önce Rus askeri aracını çevirerek geri gönderen ABD askerleri bu kez Haseke ilininin batısında M4 karayoluna ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.



Anadolu ajansının bildirdiğine göre, ABD askerlerini taşıyan 10 zırhlı araç, sabah saatlerinde Haseke il merkezinin batısındaki Tel Temır belde merkezine geldi.