Son Dakika Haberleri: ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Viyana'da Buluştu

ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Viyana'da Buluştu

1 saat önce

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, Viyana'da bir araya geldi.

ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Viyana'da Buluştu, System.String[]
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, Viyana'da bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmede füze savunma sistemleri, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Stratejik Silah Azaltma Antlaşması konularının ele alındığını duyurdu. Açıklamada, "Taraflar Suriye'deki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Olayları önlemede etkileşimi sürdürme ihtiyacına odaklanıldı." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:30 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Viyana, Rusya Federasyonu, Dünya
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