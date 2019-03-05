ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Viyana'da Buluştu
1 saat önce
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, Viyana'da bir araya geldi.
ABD
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Rusya
Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, Viyana
'da bir araya geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan görüşmede füze savunma sistemleri, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Stratejik Silah Azaltma Antlaşması konularının ele alındığını duyurdu. Açıklamada, "Taraflar Suriye
'deki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Olayları önlemede etkileşimi sürdürme ihtiyacına odaklanıldı." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:30 Kaynak: DHA
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