Son Dakika Haberleri: ABD ve Rusya, Suriye rejiminin uluslararası tecritten çıkartılması için görüşüyor
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ABD ve Rusya, Suriye rejiminin uluslararası tecritten çıkartılması için görüşüyor

1 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jim Jeffrey, Washington ve Moskova’nın Şam rejimini İdlip kentinde ateşkes ilan edilmesi de içinde olmak bazı koşullar karşılığında uluslararası tecritten çıkartılması için görüştüğünü açıkladı

ABD ve Rusya, Suriye rejiminin uluslararası tecritten çıkartılması için görüşüyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye Özel Temsilcisi Jim Jeffrey, Washington ve Moskova'nın Şam rejimini İdlip kentinde ateşkes ilan edilmesi de içinde olmak bazı koşullar karşılığında uluslararası tecritten çıkartılması için görüştüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumundan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey, Washington ve Moskova'nın Suriye krizini "adım adım sona erdirecek bir yaklaşımı" görüştüğünü söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:08 
Washington, Moskova, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya
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