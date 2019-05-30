ABD ve Rusya, Suriye rejiminin uluslararası tecritten çıkartılması için görüşüyor
1 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jim Jeffrey, Washington ve Moskova’nın Şam rejimini İdlip kentinde ateşkes ilan edilmesi de içinde olmak bazı koşullar karşılığında uluslararası tecritten çıkartılması için görüştüğünü açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:08
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