Son Dakika Haberleri: ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de kınanmasını veto etti
Son Dakika Güncel ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de kınanmasını veto etti

ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de kınanmasını veto etti

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınama oylaması yapıldı.

ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de kınanmasını veto etti, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınama oylaması yapıldı. ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de kınanmasını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı gündemi ile toplandı. Toplantı sonrasında yapılan oylamada ABD ve Rusya, Türkiye'nin BMGK'de ortak kınama kararını veto ederek kendi açıklamasını yaptı.

Almanya, Belçika, Fransa, Polonya, İngiltere ve Estonya, Türkiye'nin, "temel güvenlik kaygılarını gidereceğine inanmadıkları" gerekçesini savunarak tek taraflı askeri eylemi durdurma çağrısında bulundu.

(Erhan Altıparmak - Serkan Bayar/İHA)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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