Son Dakika Haberleri: ABD ve Sudan'ın 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlatması
Son Dakika Güncel ABD ve Sudan'ın 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlatması - Son Dakika

ABD ve Sudan'ın 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlatması

6 saat önce

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "ABD ile Sudan arasında 23 yıllık aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama sürecine tanıklık etmek harika bir şey. Bu, Sudan'ı yeniden inşa etmek ve onu dünyaya yeni ve gerçek yüzüyle sunmak için önemli bir adım" dedi.

ABD ve Sudan'ın 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlatması, System.String[]

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "ABD ile Sudan arasında 23 yıllık aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama sürecine tanıklık etmek harika bir şey. Bu, Sudan'ı yeniden inşa etmek ve onu dünyaya yeni ve gerçek yüzüyle sunmak için önemli bir adım" dedi.

Başbakan Hamduk, ABD Dışişleri Bakanlığının "iki ülkenin 23 yıllık aranın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını" duyurmasının ardından Facebook hesabından açıklama yaptı.

Hamduk, "ABD ile Sudan arasında 23 yıllık aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama sürecine tanıklık etmek harika bir şey. Bu, Sudan'ı yeniden inşa etmek ve onu dünyaya yeni ve gerçek yüzüyle sunmak için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Abdullah Hamduk, ABD'li yetkililerle Sudan'ın adının "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarılma sürecini görüşmek üzere 4 gündür temaslarda bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD ve Sudan'ın 23 yıldır ilk kez karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi adına tarihi bir adım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump yönetimi Sudan'a yaptırımları kaldırmıştı

ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.??

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, Güney Sudan'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti
Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 07:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ve Sudan'ın 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlatması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]