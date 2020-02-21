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ABD ve Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalamaya hazırlanıyor
6 saat önce
ABD ve Taliban 1 hafta sürecek kısmi ateşkes sonrası 29 Şubat'ta anlaşma imzalamaya hazırlanıyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Taliban arasında 18 yıldan uzun bir süredir devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanabileceği açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Taliban anlaşmanın bu gece yarısından itibaren başlayacak olan kısmi ateşkes sonrası Katar'ın başkenti Doha'da imzalanacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:07
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