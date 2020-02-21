ABD ve Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD ve Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalamaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

ABD ve Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

6 saat önce

ABD ve Taliban 1 hafta sürecek kısmi ateşkes sonrası 29 Şubat'ta anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

ABD ve Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalamaya hazırlanıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Taliban arasında 18 yıldan uzun bir süredir devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanabileceği açıklandı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Taliban anlaşmanın bu gece yarısından itibaren başlayacak olan kısmi ateşkes sonrası Katar'ın başkenti Doha'da imzalanacağını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:07 
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