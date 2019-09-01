ABD ve Taliban, Afganistan'da barış görüşmelerinin başlamasını sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde
4 saat önce
ABD ve Taliban’ın müzakerecilerinin, Afganistan’da çatışmalarının azaltılması ve barış görüşmelerinin başlamasına olanak sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde olduğu bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban'ın müzakerecilerinin, Afganistan'da çatışmalarının azaltılması ve barış görüşmelerinin başlamasına olanak sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde olduğu bildirildi.
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar'da Taliban yetkilileriyle yaptığı 9. tur görüşmelerinin ardından pazar günü Kabil'i giderek istişarelerde bulunacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:23
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