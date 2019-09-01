Son Dakika Haberleri: ABD ve Taliban, Afganistan'da barış görüşmelerinin başlamasını sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde
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ABD ve Taliban, Afganistan'da barış görüşmelerinin başlamasını sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde

4 saat önce

ABD ve Taliban’ın müzakerecilerinin, Afganistan’da çatışmalarının azaltılması ve barış görüşmelerinin başlamasına olanak sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde olduğu bildirildi.

ABD ve Taliban, Afganistan'da barış görüşmelerinin başlamasını sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban'ın müzakerecilerinin, Afganistan'da çatışmalarının azaltılması ve barış görüşmelerinin başlamasına olanak sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde olduğu bildirildi.


ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar'da Taliban yetkilileriyle yaptığı 9. tur görüşmelerinin ardından pazar günü Kabil'i giderek istişarelerde bulunacağını bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:23 
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