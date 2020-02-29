ABD ve Taliban anlaşma imzalıyor, Afganistan'daki Amerikan askerleri 14 ay içinde çekilebilir - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD ve Taliban anlaşma imzalıyor, Afganistan'daki Amerikan askerleri 14 ay içinde çekilebilir - Son Dakika Dünya

ABD ve Taliban anlaşma imzalıyor, Afganistan'daki Amerikan askerleri 14 ay içinde çekilebilir

6 saat önce

ABD ve Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da bugün tarihi bir anlaşma imzalayacak.

ABD ve Taliban anlaşma imzalıyor, Afganistan'daki Amerikan askerleri 14 ay içinde çekilebilir, System.String[]

ABD ve Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da tarihi bir anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, ABD ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini 14 ay içinde çekecek.

Taliban anlaşmada "Afganistan'ın bir daha radikal gruplar için bir sığınak olmayacağı" sözü veriyor ve Kabil yönetimiyle görüşmelere başlama taahhüdünde bulunuyor.

Doha'daki imza törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

Mike Pompeo, anlaşmanın kalıcı bir barışla sonuçlanması için hala çok ciddi çalışmalar yürütülmesi ve fedakarlıklar yapılması gerektiğini söyledi.

Pompeo, Taliban'ın Afgan hükümetiyle masaya oturmayı kabul etmesi gerektiğini belirtti ve askerlerinin Afganistan'dan çekilme hızının Taliban'ın yapacaklarına bağlı olacağını belirtti.

Taliban delegasyonundan Abdül Gani Baradar ise Afganistan'da 40 yıldır süren acıya son vermekte kararlı olduklarını vurguladı.

Afganistan Cumurbaşkanı Eşref Gani de anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Gani, ABD ve Taliban'ın imzalayacağı anlaşmanın Afganistan'da kalıcı bir ateşkesi tesis etmesini umduğunu söyledi.

11 Eylül saldırıları sonrası gelen işgal

ABD, Afganistan'ı 2001'deki 11 Eylül saldırılarından haftalar sonra işgal etti.

Geçen 19 yılda ülkedeki çatışmalarda 2400'den fazla Amerikan askeri öldü.

Afganistan'da halen yakaşık 12 bin ABD askeri bulunuyor.

Katar, 2011'den bu yana Taliban liderlerine ev sahipliği yapıyor.

Taliban 2013'te Doha'da büro açmıştı.

BBC'nin geçen yılki bir araştırmasında Taliban'ın hala Afganistan'ın yüzde 70'inde aktif olduğu ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in Şubat 2019'da hazırladığı bir rapora göre Afganistan'da son 19 yılda 32 binden fazla sivil öldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Katar, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:00 
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