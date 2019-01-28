ABD ve Taliban Arasında Geçici Anlaşma
44 dakika önce
ABD ve Taliban arasında barış görüşmelerinin 25 Şubat'ta başlaması konusunda geçici anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
ABD
ve Taliban arasında barış görüşmelerinin 25 Şubat'ta başlaması konusunda geçici anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Katar Dışişleri Bakanlığı
yetkilisi, ABD ve Taliban arasındaki barış görüşmelerinin 25 Şubat olarak belirlenmesinde geçici anlaşmaya varıldığını duyurdu. Katarlı yetkili, "Taraflar, 25 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi hususunda geçici olarak anlaşmaya vardı" dedi.
Altı günlük görüşmelerin ardında varılan taslak anlaşmada, anlaşmanın imzalanmasının ardından 18 ay içerisinde ABD askerlerinin ülkeden ayrılması maddesi yer aldı.
ABD'nin Afganistan
Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Katar'ın başkenti Doha
'da 6 gün geçirdiğini dile getirerek, müzakereler için Afganistan'a geçeceğini açıklamıştı. - DOHA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor
Kuzey Irak'ta Üssümüze Yapılan Hain Saldırının Arkasından NRT Kanalının Sahibi Çıktı
Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi
Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor