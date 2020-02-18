ABD ve Taliban'ın bu ay barış anlaşması imzalaması bekleniyor - Son Dakika
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ABD ve Taliban'ın bu ay barış anlaşması imzalaması bekleniyor

1 saat önce

Afganistan'da Taliban, ABD ile barış görüşmelerinin tamamlandığını ve şubat sonunda anlaşma imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

ABD ve Taliban'ın bu ay barış anlaşması imzalaması bekleniyor, System.String[]

Afganistan'da Taliban, ABD ile barış görüşmelerinin tamamlandığını ve şubat sonunda anlaşma imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

Taliban'ın önde gelen isimlerinden, müzakere ekibi üyesi Mevlevi Abdul Salam Hanefi, "Nunn.asia" internet sitesine yaptığı açıklamada, "(Taliban ile ABD arasındaki) Anlaşma, bu ayın sonunda Doha'da Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ve Afganistan'ın komşu ülkelerinden temsilcilerin huzurunda imzalanacak." dedi.

Anlaşma imzalanmadan önce, imza töreni için uygun bir atmosfer oluşturmak amacıyla şiddetin azaltılacağını belirten Hanefi, "Anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD ve Afgan hükümeti, ellerindeki 5 bin Taliban üyesini salıverecek, biz de elimizdeki 1000 kişiyi serbest bırakacağız." diye konuştu.

Afganistan'daki taraflar arasındaki görüşmelerin, mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağını ifade eden Hanefi, önerilen anlaşma ve ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesi için kararlaştırılan süreye ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Amerikan medyasında, bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılarak 14 Şubat'ta yayımlanan haberlere göre, 22 Şubat'ta başlayacak 7 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Trump barış müzakerelerini iptal etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

ABD ile görüşmelerin askıya alınmasının ardından Taliban, barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.


Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.

Barış görüşmeleri süreci


Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.


Afgan hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurması da ülkeye barışı getirmeye yetmedi.


Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

Avrupa Birliği, Afganistan, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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