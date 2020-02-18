ABD ve Taliban'ın bu ay barış anlaşması imzalaması bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD ve Taliban'ın bu ay barış anlaşması imzalaması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

ABD ve Taliban'ın bu ay barış anlaşması imzalaması bekleniyor

48 dakika önce

Afganistan'da Taliban, ABD ile şubat sonunda anlaşma imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

ABD ve Taliban'ın bu ay barış anlaşması imzalaması bekleniyor, System.String[]

Afganistan'da Taliban, ABD ile şubat sonunda anlaşma imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:43 
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