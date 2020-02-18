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ABD ve Taliban'ın bu ay barış anlaşması imzalaması bekleniyor
48 dakika önce
Afganistan'da Taliban, ABD ile şubat sonunda anlaşma imzalanmasının beklendiğini duyurdu.
Afganistan'da Taliban, ABD ile şubat sonunda anlaşma imzalanmasının beklendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:43
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