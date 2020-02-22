ABD ve Taliban'ın şiddetin azaltılması mutabakatına Türkiye'den memnuniyet mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı ABD ve Taliban arasındaki anlaşmaya yönelik yayınladığı mesajda, "ABD ile Taliban'ın 22 Şubat'tan itibaren Afganistan çapında yedi gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.



Dışişleri Bakanlığı ABD ve Taliban arasındaki anlaşmaya yönelik memnuniyet mesajı yayınladı. Bakanlık mesajında, "ABD ile Taliban'ın 22 Şubat'tan itibaren Afganistan çapında yedi gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süre boyunca mutabakat hükümlerine titizlikle riayet edilmesi ve şiddet eylemlerinden kaçınılması önem taşımaktadır. ABD ile Taliban arasında imzalanması öngörülen anlaşmanın, Afganlar arası müzakerelerle tesis edilecek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için tüm kesimleri içeren kapsayıcı bir nitelik taşıması ve herkesin yapıcı bir tutum sergilemesi lazım geldiğini bir kere daha vurguluyoruz. Afganistan'da kalıcı barışın tesisi için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörleri gerekli desteği sağlamaya davet ediyoruz. Türkiye, bu doğrultuda, dost ve kardeş Afganistan halkına destek olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA