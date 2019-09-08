Son Dakika Haberleri: ABD ve Türk askerlerin Suriye'deki müşterek devriyesi sona erdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

ABD ve Türk askerlerin Suriye'deki müşterek devriyesi sona erdi

39 dakika önce

ABD ve Türk askerlerin Suriye'deki müşterek devriyesi sona erdiŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi sona erdi.

ABD ve Türk askerlerin Suriye'deki müşterek devriyesi sona erdi

ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi sona erdi.

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede devriye için Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgede bekleyen ABD bayraklı zırhlı araçlar, Türk zırhlı araçları ile buluşarak Fıratın Doğusu'nda ortak devriye görevine başlamıştı. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Telabyad ve Rasulayn kentleri arasında yaklaşık 10-15 kilometrelik derinlikteki bir hatta gerçekleşen müşterek kara devriyesi ise 3 saat sürdü. Zırhlı araçlarla bölgede seyir eden Türk komandolar ve ABD askerleri, devriyenin tamamlanmasının ardından yeniden Türkiye sınırına döndü. Türk zırhlı araçlar, sınır hattındaki beton plakların kaldırılarak açılan kapıdan ülkeye geçiş yapıyor.

Devriye esnasında ABD ve Türkiye'ye ait zırhlı araçlara, Atak helikopterler de eşlik ederken, güzergahta insansız hava araçları ile de görüntü alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler
Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak Soylu'dan, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Söz konusu değil Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:43:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ve Türk askerlerin Suriye'deki müşterek devriyesi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]