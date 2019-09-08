ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi başlıyor

Suriye'de bulunan yaklaşık 7 ABD bayraklı zırhlı araç, devriye için Türk zırhlı araçlarını bekliyor

ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan Güvenli Bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi start aldı. Türk zırhlı araçlarının Suriye'de bulunan ABD bayraklı 7 zırhlı araçla buluşmasının ardından yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen müşterek kara devriyesi başlıyor.

Suriye'nin Kuzeyindeki güvenli bölgede devriye için Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgede bekleyen ABD bayraklı zırhlı araçlar, Türk zırhlı araçları ile buluşarak devriyeye başlayacak. Bir süre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Asa Köyü'ndeki hakim bir tepede bekleyen ABD askerleri, Türk askerleri ile buluşabilmek için sınırın sıfır noktasına geldi. Beton blokların açık bulunduğu bir noktadan geçecek olan Türk askerleri ile birlikte sınır hattında seyir etmeye başlayacak.

Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen devriyeyi yerli ve yabancı yaklaşık 75 basın basın mensubu takip ediyor.