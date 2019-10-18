ABD ve Türkiye arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyeti arasında varılan 120 saat süreli ateşkes anlaşması sonrası açıklama yaptı. Bahçeli partisinin iki ülke arasında varılan uzlaşmayı değerli bulduğunu söyledi.



Bahçeli yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." değerlendirmesi yaptı.