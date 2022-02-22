Üye Girişi
ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü - Son Dakika

ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü

22.02.2022 01:45
ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donestk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı ve buralara asker sevk etme talimatı üzerine Ukrayna Genelkurmay Başkanı Korgeneral Valery Zaluzhny ile telefonda görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donestk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı ve buralara asker sevk etme talimatı üzerine Ukrayna Genelkurmay Başkanı Korgeneral Valery Zaluzhny ile telefonda görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede iki komutanın bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Butler, "Askeri liderler, Doğu Avrupa'daki güvenlik ortamına ilişkin görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı. Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği bir kez daha teyit etti. Ukrayna, NATO'nun önemli bir ortağıdır ve Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

Kısa bir süre sonra ise Putin'in bu iki bölgede "barışı temin etmek üzere" askeri sevkiyat yapılması için Rus ordusuna talimat verdiği duyurulmuştu.

YORUMLAR
500
ABD, Putin'in doğu Ukrayna kararını kınadı ABD, Putin'in doğu Ukrayna kararını kınadı Son Dakika: Putin'in 'tanıma' kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Genelkurmay Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:14 Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 8 şüpheliden 5'i tutuklandı! Aralarında Söylemez Kardeşler'de bulunuyor
01:05 Son Dakika: Putin onayı verdi! Rus ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine giriyor
00:52 Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Doğu bölgelerinden ayrılın
00:22 Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı!
00:20 Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi
00:19 Galatasaray galibiyetine çok sevindi! Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba yorum
00:00 Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 01:52:46. #1.11#
SON DAKİKA: ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement