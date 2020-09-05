ABD ve Ukrayna uçakları birlikte uçuş yaptı, Karadeniz'de tartışmalar başladı - Son Dakika

ABD'ye ait nükleer füze taşıyabilen B-52 bombardıman uçağı Ukrayna'ya ait Su-27 ve Mİg-29 tipi uçaklarıyla uçuş yapınca bölgede yeni bir tartışma başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait 2 adet B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağı dün saat 12: 00 sıralarında İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden kalkış yaptı. Buradan kalkış yapan ABD uçakları Hollanda, Almanya ve Polonya üzerinden Ukrayna hava sahasına girdi. Ukrayna'ya ait Su-27 ve MİG-29 tipi savaş uçakları ABD keşif uçaklarını Polonya sınırından alarak Azak Denizine kadar eşlik etti. Uçakların bu kısmına kadar olan uçuşları ile ilgili Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, ABD uçakları ile Ukrayna uçaklarının birlikte uçuş yapmasının planlı bir eğitim olduğu vurgulanırken Ukrayna'nın NATO'ya ait uçaklara destek amaçlı eşlik ettiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasında bu gibi işbirliklerinin devam edeceğini ifade etti.

RUS BASININDAN KIRIM İDDİALARI

Rus basını Ukrayna uçakları ile ABD uçaklarının birlikte yaptığı uçuşlar ile ilgili farklı iddialar ortaya attı. Basında çıkan haberlere göre, uçaklar birlikte hareketle Karadeniz üzerinden Kırım'ın 53 kilometre yakınına kadar ilerledi. Yine bu iddialara göre, ABD uçakları tehlikeli bir şekilde Kırım'a yaklaşarak bombardıman, manevra ve keşif gibi bireysel yeteneklerini sergilerken Ukrayna uçakları da ABD uçaklarından eğitim aldı.

Rus basınının bu iddialarından sonra Rusya Savunma Bakanlığından konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Rusya ise dün Norveç'e ait bir savaş uçağının Barents Denizi'nde Rusya sınırlarına yaklaşmak üzereyken Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-31 savaş uçağıyla önlendiği duyurusunu yaptı.

(Erhan Altıparmak/İHA)