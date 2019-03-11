Son Dakika Haberleri: ABD ve Ürdün'den "Orta Doğu Barış Planı" Görüşmesi

ABD ve Ürdün'den "Orta Doğu Barış Planı" Görüşmesi

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray yetkililerinin Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu Barış Planı'nını görüştüğü belirtildi.

ABD ve Ürdün'den
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray yetkililerinin Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu Barış Planı'nını görüştüğü belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Bakan Pompeo ve Kral Abdullah arasında yapılan görüşmeye Beyaz Saray başdanışmanlarından Jared Kushner ve Jason Greenblatt katıldı.

Ürdün'ün Washington Büyükelçiliğinde yapılan ve 45 dakika süren görüşmede, Kushner ve Greenblatt, Trump'ın gelecek aylarda açıklayacağı düşünülen Orta Doğu Barış Planı'nı konuştu.

Pentagon'da görüşme

Kral 2. Abdullah daha sonra ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Pentagon'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin ele alındığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün'ün DEAŞ'ı yenmek için koalisyona yaptığı katkılar da dahil çeşitli savunma ve güvenlik konuları da ele alındı." ifadesini kullandı.

Trump'ın Orta Doğu Barış Planı

Trump'ın başdanışmanları Kushner, Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ın da dahil olduğu bazı Orta Doğu ülkelerine giderek, söz konusu Orta Doğu Barış Planı'na destek istemişti.

20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, aynı zamanda damadı olan Kushner'i İsrail ile Filistin arasındaki Orta Doğu barış müzakereleri sürecinde görevlendirmişti.

Filistin Yönetimi, geçen yıl ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Washington'ın barış sürecinde bir arabulucu olamayacağını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:54 Kaynak: AA

Ürdün, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olan Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

ABD'de Fair Haven Kentinin Yeni Belediye Başkanı Afrika Süt Keçisi Oldu Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 01:28:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ve Ürdün'den "Orta Doğu Barış Planı" Görüşmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]