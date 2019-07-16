Son Dakika Haberleri: ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü
Son Dakika Güncel Haber

ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü

3 saat önce

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde 13 sivilin ölümüne sebep oldu.

ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü, System.String[]
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde 13 sivilin ölümüne sebep oldu.
Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'lı ortakları, gece saatlerinde bir DEAŞ'lı teröristi yakalamak için hava indirme operasyonu düzenledi.
ABD'ye ait helikopterlerde Tikhi beldesine inen YPG/PKK'lılar, DEAŞ'lının bulunduğu ve çevresindeki evlere ateş açtı. Teröristin yanı sıra, beldedeki 13 sivil yaşamını yitirdi.
ABD'den henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
ABD destekli YPG/PKK, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin doğusunu Aralık 2018'de DEAŞ'lıları çıkararak ele geçirmişti
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 20 Mart'ta ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2014'teki müdahalesinden bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte alkol yine can aldı: Ölü sayısı 20 günde 16'ya çıktı "Beni taciz etti" deyip başına odunla vurup öldürdü, cesedi de tavana astı Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:23:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]