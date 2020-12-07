ABD, Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek - Son Dakika

ABD, Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek

07.12.2020 20:45
ABD, Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifakın zafer ilan ettiği Ulusal Meclis seçimlerini kınadıklarını ve ülkenin "meşru lideri" olarak Juan Guaido'yu tanımaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifakın zafer ilan ettiği Ulusal Meclis seçimlerini kınadıklarını ve ülkenin "meşru lideri" olarak Juan Guaido'yu tanımaya devam edeceklerini açıkladı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da 6 Aralık'ta yapılan Ulusal Meclis seçimlerini "siyasi saçmalık" olarak nitelendirerek, "Dünyanın başka birçok demokrasisi gibi ABD de minimum güvenilirlik standartlarını karşılayamayan bu maskaralığı kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Maduro'nun, "Birçok demokrasi dışı taktik" ile seçimlere hile karıştırdığını öne süren Pompeo, birçok ülkenin yanı sıra, Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Lima Grubu gibi birçok uluslararası kuruluşun da bu seçimlerin sonucunu reddettiğini anımsattı.

Pompeo, "Bu saçmalık (seçimler), Venezuela halkının gerçek temsilcisi olan yegane demokratik kurumunu yok ederek, Maduro'ya boyun eğen, kukla ve suç ortağı Ulusal Meclis kurma çabasından başka bir şey değildir." yorumunda bulundu.

Maduro yönetiminin "özgür ve adil bir seçim yapmaktan uzak bir rejim" olduğunu savunan Pompeo, "ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve meşru Ulusal Meclisi tanımaya devam edecektir. Uluslararası toplum, 2018 seçimlerinde hile yaparak gayrimeşru bir şekilde ülkenin başında olan Maduro'nun ikinci bir seçimi çalmasına izin vermemelidir. Demokrasi yemini etmiş tüm ülkeleri, 6 Aralık seçimlerini kınamaya ve meşru Ulusal Meclis ile Guaido'yu desteklemeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Nicolas Maduro, Avrupa Birliği, Venezuela, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı 4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı 18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu         
20:44
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?         
19:43
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı         
18:49
Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü         
18:13
Başörtülü genç kadın, 'Türban bana batıyor' diyen komşusundan şikayetçi oldu Başörtülü genç kadın, 'Türban bana batıyor' diyen komşusundan şikayetçi oldu         
18:04
CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı         
17:55
Koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, evine misafir kabul etmiyor Koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, evine misafir kabul etmiyor         
17:11
İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
15:43
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 20:53:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei