ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı - Son Dakika

ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı

05.01.2021 23:31
ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu

Venezuela'da 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yeni milletvekillerinin göreve başlaması üzerine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni hükümeti tanımadıklarını, Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin "meşru devlet başkanı" olarak tanımaya...

Venezuela'da 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yeni milletvekillerinin göreve başlaması üzerine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni hükümeti tanımadıklarını, Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin "meşru devlet başkanı" olarak tanımaya devam ettiklerini bildirdi.

Açıklamasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunun kazandığı parlamento seçimlerini "hileli" olarak niteleyen Pompeo, 60 ülkenin ve birçok uluslararası örgütün Venezuela'daki milletvekili seçimlerini tanımadığını ilan ettiğini hatırlattı.

İktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) koalisyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Pompeo, "Hileli bir şekilde seçilmiş olan bu yapı şimdi de Caracas'taki Federal Yasama Sarayı'nı işgal etti. Bu grubu gayrimeşru olarak görüyoruz ve ne onu ne de aldığı kararları tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

Maduro yönetimini devirmek için ABD'nin desteklediği muhalif lider Guaido ve onun temsil ettiği 2015'teki Ulusal Meclis'in Venezuela'nın demokratik temsilcisi olduğunu ileri süren Pompeo, "ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanıyor. Başkan Guaido ve Ulusal Meclis, 2015'te Venezuela halkı tarafından özgür bir şekilde seçilmişti." açıklamasında bulundu.

Pompeo, Venezuela'daki siyasi partileri ve sivil toplumu, öğrencileri, askerleri, dini örgütleri, işverenleri ve işçileri seçim sonuçlarını protesto etmeye çağırdı.

Venezuela'da 6 Aralık'ta muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimleri iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

Milletvekillerinin bugün göreve başlaması ile birlikte Mecliste yapılan oylamada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, 277 milletvekilinden 256'sının oyunu alarak Ulusal Meclisin yeni başkanı seçilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Parlamento, Venezuela, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılacağı iddialarına yanıt verdi 22 yaşındaki genç kızı atlamak istediği üst geçitten polis ekipleri indirdi Geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu 33 yaşındaki sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı
Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı         
22:58
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
MasterChef jüri üyelerinin sözleri MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi         
22:26
Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:14
Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı         
22:07
Tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar sürecek Tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar sürecek         
21:37
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 23:40:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, Venezuela'da muhalif lider Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımayı sürdürdüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei