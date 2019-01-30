Abd, Venezuela'da Petrolü Koz Olarak Kullanıyor

ABD hükümeti, Venezuela'ya uyguladığı petrol yaptırımlarıyla ülkede siyasi dengeyi bozarak yönetimi kendi lehine çevirmeye çalışıyor.

ÖVÜNÇ KUTLU - ABD hükümeti, Venezuela'ya uyguladığı petrol yaptırımlarıyla ülkede siyasi dengeyi bozarak yönetimi kendi lehine çevirmeye çalışıyor.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyan ABD yönetimi, pazartesi günü Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA (Petroleos de Venezuela) ve bu şirketle bağlantılı tüm varlıkların yaptırım listesine alındığını bildirdi.



Beyaz Saray, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezuela'ya uyguladığı siyasi baskıya ek olarak, ekonomik zorluklarla mücadele eden ülkede Maduro'nun petrol kaynaklı gelirlerini kesmeyi, bu gelirleri Guaido'ya aktarmayı ve bu sayede ülkede yönetimi kendi lehine çevirmeyi amaçlıyor.



Washington yönetimi, Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığının dondurulduğunu ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini belirtirken, artık Maduro yönetimine yönelik petrol ödemelerinin yapılmayacağını ve bu konudaki muhataplarının da Guaido olduğunu ifade etti.



Venezuela'nın petrol gelirlerinin gelecek yıl yaklaşık 11 milyar dolar düşeceğini açıklayan Beyaz Saray, Venezuela'da yönetim değişikliği için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.



Guaido, yaptırımlarla eş zamanlı olarak, PDVSA ve şirketin ABD'deki alt kuruluşu Citgo Petroleum'un yönetim kurullarına yeni üyelerin atanması için Ulusal Meclise talimat verdiğini duyururken, Maduro ise ABD'nin yaptırımlar yoluyla Citgo'yu PDVSA'dan çalmaya çalıştığını belirtti.



"Petrol gelirinin yüzde 40'ı ABD'den geliyor"



Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics'in Latin Amerika Ekonomi Uzmanı Edward Glossop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın petrol ihracatı gelirlerinin gelecek aylarda düşmesinin beklendiğini söyledi.



Glossop, "Venezuela'nın toplam petrol ihracatı gelirinin yüzde 40'ı ABD'ye yapılan ihracattan geliyor. Petrol ihracatı gelirlerindeki kayıp ülkede ekonomik krizi derinleştirecek." dedi.



Yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın ihracat gelirinin ayda 1 milyar dolar azalmasının öngörüldüğünü ifade eden Glossop, bu miktarın diğer ülkelere petrol ihracatına başlanarak kapatılmasının ise zor olduğunun altını çizdi.



Glossop, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin Maduro'yu desteklemeye devam ettiğini vurgulayarak bu ülkelerin Venezuela'nın petrolünü satın almaya devam edebileceğini, Maduro'yu destekleyen Çin ve Rusya'dan Venezuela'ya borç verilmesinin de mümkün olduğunu dile getirdi.



ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının artabileceği uyarısında bulunan Glossop, "Washington yönetimi gelecek aylarda yabancı ülkelerin Venezuela'dan petrol ithal etmesini durdurabilir." diye konuştu.



Yaptırımların içeriği



ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında Venezuela'nın ABD'ye petrol ihraç etmeyi sürdürebileceği belirtildi. Ancak bu ihracattan elde edilecek gelirlerin ABD'deki dondurulmuş banka hesaplarına yatırılması şart koşuldu.



ABD'nin önceki yaptırımları yüzünden Citgo Petroleum Ağustos 2017'den bu yana Venezuela'ya para transferi gerçekleştiremiyor. Şirket bunun yerine Venezuela ve diğer ülkelere rafine edilmiş petrol ve petrol ürünleri satıyor.



Venezuela petrolünün ABD'deki en büyük ithalatçısı olan Citgo'nun ABD'de 3 bin 500 çalışanı, 5 binden fazla benzin istasyonu, 9 boru hattı ve günlük ortalama 760 bin varillik ham petrolü işleyen 3 rafinerisi bulunuyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Bolton, Suriye'yi Görüştü

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, Muhalif Lider Juan Guaidó'ya Ülke Dışına Çıkış Yasağı Koydu

Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi

Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar