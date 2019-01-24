Son Dakika Haberleri: ABD Venezuela'daki Darbe Girişiminin Arkasında Değil Önünde"

ABD Venezuela'daki Darbe Girişiminin Arkasında Değil Önünde"

40 dakika önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezuela'daki "darbe girişiminin arkasında değil önünde olduğunu" ve bu durumu saklama gereği bile duymadığını belirtti.

ABD Venezuela'daki Darbe Girişiminin Arkasında Değil Önünde
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezuela'daki "darbe girişiminin arkasında değil önünde olduğunu" ve bu durumu saklama gereği bile duymadığını belirtti.

Arreaza, Twitter'dan, muhalefetteki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ve tüm diplomatik ilişkilerini kestikleri ABD'yi hedef aldı.

Bakan Arreaza, paylaşımında "ABD hükümetinin, Venezuela'daki darbe girişiminin arkasında değil, aksine öncülüğünü yaparak, maske takmadan, gizlemeye bile gerek duymadan önünde olması dikkat çekici. (Darbeyi) Washington'da planladılar ve dünyadaki uydu hükümetlerine, aktörlerine talimatlar vererek açık bir şekilde uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalılaya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terketmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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