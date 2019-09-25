Son Dakika Haberleri: ABD, Venezuela'daki muhaliflere yardımı artırıyor
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ABD, Venezuela'daki muhaliflere yardımı artırıyor

33 dakika önce

NEW ABD yönetimi, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhaliflere 52 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD, Venezuela'daki muhaliflere yardımı artırıyor, System.String[]

NEW ABD yönetimi, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhaliflere 52 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Mark Green, muhalif lider Guaido'nun temsilcisiyle başkent Washington'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki demokrasi yanlısı çabalara katkı için" 52 milyon dolarlık yeni bir yardım bütçesi ayırdıklarını bildirdi.

Green, söz konusu yardımın 19 milyon dolarının, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidardan ayrılıp Guaido'nun göreve gelmesi durumunda, ona ve ekibine verilecek eğitim için harcanacağını belirtti.

Trump yönetimi, daha önce "Venezuela'da demokrasiyi teşvik etmek için" yardım bütçesinden 15 milyon dolar kaynak ayrıldığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Mark Green, Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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