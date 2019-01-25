ABD-Venezuela gerginliği petrol fiyatlarına yansıdı
25 dakika önce
Venezuela arasında tırmanan "meşru hükümet" gerginliği petrol tedarikinde aksamaya neden olacağı endişesiyle fiyatlarda yükselişe neden oldu.
ABD- Venezuela
arasında tırmanan "meşru hükümet" gerginliği petrol tedarikinde aksamaya neden olacağı endişesiyle fiyatlarda yükselişe neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:03
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