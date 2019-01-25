Son Dakika Haberleri: ABD-Venezuela gerginliği petrol fiyatlarına yansıdı

ABD-Venezuela gerginliği petrol fiyatlarına yansıdı

25 dakika önce

Venezuela arasında tırmanan "meşru hükümet" gerginliği petrol tedarikinde aksamaya neden olacağı endişesiyle fiyatlarda yükselişe neden oldu.

ABD-Venezuela gerginliği petrol fiyatlarına yansıdı, System.String[]
ABD- Venezuela arasında tırmanan "meşru hükümet" gerginliği petrol tedarikinde aksamaya neden olacağı endişesiyle fiyatlarda yükselişe neden oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:03 

Ekonomi
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