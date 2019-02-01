ABD, Venezuela ile ticareti inceliyor
22 dakika önce
ABD'li Hazine Bakan Yardımcısı bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.
ABD
'li Hazine Bakan Yardımcısı bugün Ankara
'da temaslarda bulunacak. ABD'li üst düzey bir yetkili, "Türk- Venezuela
ticari faaliyetlerinin durumunu izliyoruz ve yaptırımlarımızın ihlal edildiğini belirlersek, açıkça harekete geçeceğiz" diye konuştu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:38
Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi
Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı
ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı
Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi