Son Dakika Haberleri: ABD, Venezuela ile ticareti inceliyor

ABD, Venezuela ile ticareti inceliyor

22 dakika önce

ABD'li Hazine Bakan Yardımcısı bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.

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ABD'li Hazine Bakan Yardımcısı bugün Ankara'da temaslarda bulunacak. ABD'li üst düzey bir yetkili, "Türk- Venezuela ticari faaliyetlerinin durumunu izliyoruz ve yaptırımlarımızın ihlal edildiğini belirlersek, açıkça harekete geçeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:38 

Ankara, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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