Son Dakika Haberleri: ABD, Venezuela konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor

ABD, Venezuela konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor

40 dakika önce

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki son gelişmeler hakkında, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz.

ABD, Venezuela konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki son gelişmeler hakkında, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:35 

Donald Trump, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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