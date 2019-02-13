ABD, Venezuela konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor
40 dakika önce
ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki son gelişmeler hakkında, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz.
ABD
Başkanı Trump
, Venezuela
'daki son gelişmeler hakkında, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:35
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