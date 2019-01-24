ABD Venezuela krizi için BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
32 dakika önce
ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.
ABD
, Venezuela
'daki krizi görüşmek üzere BM
Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:33
Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı
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