Son Dakika Haberleri: ABD Venezuela krizi için BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

ABD Venezuela krizi için BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

32 dakika önce

ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

ABD Venezuela krizi için BMGK'yı acil toplantıya çağırdı, System.String[]
ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:33 

Birleşmiş Milletler, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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