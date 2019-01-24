Son Dakika Haberleri: Abd, Venezuela Krizi Üzerine Bmgk'yi Toplantıya Çağırdı

Abd, Venezuela Krizi Üzerine Bmgk'yi Toplantıya Çağırdı

13 dakika önce

BİRLEŞMİŞ ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) acil toplantı talebinde bulundu.

Abd, Venezuela Krizi Üzerine Bmgk'yi Toplantıya Çağırdı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) acil toplantı talebinde bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü yerel saat ile 09: 00'da toplantıya çağırdığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da toplantıya katılması bekleniyor.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:48 Kaynak: AA

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