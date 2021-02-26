ABD, Venezuela'nın, AB Temsilcisini sınır dışı etmesini kınadı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Venezuela'nın, Avrupa Birliği (AB) Temsilcisini sınır dışı etmesini kınadıklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "Maduro rejimi, AB'nin Venezuela Temsilcisi Isabel Brilhante Pedrosa'yı sınır dışı ederek Venezuela halkının insan hakları ve Venezuela'da demokrasinin önemli bir uluslararası destekçisini de ortadan kaldırmış oldu." dedi.

Price, Nicolas Maduro yönetimini attığı bu adımdan dolayı kınadıklarını belirtti.

Venezula'nın attığı bu adımla daha da yalnızlaşacağını anlatan Price, "Dünya Venezuela'nın demokrasiye dönme çağrısında birleşmiş durumdadır." diye konuştu.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkedeki AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiş, kararın AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulaması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Bunun üzerine AB de Venezuela'nın AB'deki diplomatik misyon temsilcisi Büyükelçi Claudia Salerno Caldera'yı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.